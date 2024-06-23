Ювентус зацікавлений в переході Еміля Гольма — повідомляє Джанлука Ді Марціо. 

Наразі півзахисник не планує залишатися в Аталанті, за яку виступає на правах оренди зі Спеції. 

На даний момент Ювентус хоче купити Гольма та віддати його в оренду на один рік у Дженоа. Також італійський гранд цікавиться Андрієм Луніним. 

Цього сезону Еміль провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти. 