У клубі зацікавлені в трансфері півзахисника.
Еміль Гольм, Getty Images
23 червня 2024, 18:34
Ювентус зацікавлений в переході Еміля Гольма — повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Наразі півзахисник не планує залишатися в Аталанті, за яку виступає на правах оренди зі Спеції.
На даний момент Ювентус хоче купити Гольма та віддати його в оренду на один рік у Дженоа. Також італійський гранд цікавиться Андрієм Луніним.
Цього сезону Еміль провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти.