Італія

У клубі зацікавлені в трансфері півзахисника.

Ювентус зацікавлений в переході Еміля Гольма — повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наразі півзахисник не планує залишатися в Аталанті, за яку виступає на правах оренди зі Спеції.

На даний момент Ювентус хоче купити Гольма та віддати його в оренду на один рік у Дженоа. Також італійський гранд цікавиться Андрієм Луніним.

Цього сезону Еміль провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти.