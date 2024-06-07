Іспанія

"Стара синьйора" готова розлучитися з основним воротарем Войцехом Щесни.

Воротар збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлений Ювентус, який готовий запропонувати футболістові місце у стартовому складі.

Також наголошується, що Ювентус веде переговори з нинішнім основним воротарем Войцехом Щесни, але не хоче підвищувати зарплату йому зарплату, яку він просить. Його контракт розрахований до літа 2025 року, тому він може залишити клуб цього літа.

Діючий контракт Луніна розрахований до літа 2025 року і Реал хоче продовжити його, але Андрій не впевнений, що отримає гідну кількість ігрових хвилин після повернення Тібо Куртуа.

Цього сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.