Італія

Півзахисник щасливий грати за Інтер.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу на тлі чуток про інтерес Баварії опублікував у соцмережах заяву, в якій стверджує, що щасливий у своєму нинішньому клубі.

"Я дуже щасливий в Інтері. Мої стосунки з клубом і нашими неймовірними вболівальниками воістину особливі. Разом ми досягли великих успіхів, і я радий перспективі виграти ще більше трофеїв з Інтером у майбутньому.

Ще раз повторю, що зараз я повністю зосереджений на тому, щоб зробити щасливими людей у моїй країні. Дякую за розуміння і підтримку. Вперед, Інтер", — написав Чалханоглу, який виступає за міланський клуб із 2021 року.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що 30-річний турецький футболіст веде переговори з мюнхенським клубом, що викликало невдоволення керівництва "нерадзуррі".