Італія

Перемовини поміж клубами просуваються дуже інтенсивно.

Італійський атакувальний півзахисник Ніколо Дзаніоло останній сезон провів у складі бірмінгемської Астон Вілли на правах оренди із турецького Галатасарая за 5 млн євро.

Було очевидно, що 24-річний виконавець прагне виступати в провідних чемпіонатах Європи, навіть попри постійні травми, які супроводжували його останній досвід гри в АПЛ.

Саме тому, коли цього літа з’явилась пропозиція від бергамаської Аталанти, італієць довго не роздумував — на боці гравця всі деталі трансферу вже узгоджені, тож тепер черга домовлятись за клубами.

Очікується, що сьогодні, 26 червня 2024 року, представники Аталанти та Галатасарая матимуть зустріч, під час якої "Богиня" зробить пропозицію оренди гравця на сезон за 5 млн євро, після чого вона хоче мати опцію викупу в 15 млн євро.

"Левів" влаштовує такий розвиток подій, але вони мають одну умову — опція викупу має змінитись на зобов’язання, після чого гравець зможе підписати контракт за формулою 1+4 із зарплатнею в 2,5 млн євро на рік.

Дзаніоло за останній сезон зіграв 40 матчів (1363 хвилини), забивши три м’ячі.