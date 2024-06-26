Нова угода з італійським фахівцем розрахована до літа 2027 року.
Даніеле Де Россі, Getty Images
26 червня 2024, 14:22
Рома на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з головним тренером Даніеле Де Россі.
Нова угода з 40-річним італійським фахівцем розрахована до літа 2027 року.
Нагадаємо, Де Россі очолив "вовків" у січні цього року, замінивши португальця Жозе Моуріньо.
Під керівництвом Даніеле Рома дійшла до півфіналу Ліги Європи, де поступилася Баєру, а також посіла шосте місце у Серії А.