Італія

Коуч добре себе зарекомендував на тренерському містку Роми.

Головний тренер Роми Даніеле де Россі підпише нову угоду з клубом, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сьогодні, 7 червня, сторони узгодять всі деталі. Контракт буде розрахований до 2027 року.

Нагадаємо, Даніеле Де Россі очолив Рому у січні цього року після звільнення Жозе Моурінью. На той момент римляни посідали дев'яте місце у турнірній таблиці італійської Серії А. Наразі римський клуб знаходиться на шостій позиції у чемпіонаті Італії та претендує на потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Також Рома дійшла до півфіналу Ліги Європи, де в конкурентній боротьбі поступилася леверкузенському Баєру (0:2, 2:2).