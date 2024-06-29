Італія

Колектив Сеска Фабрегаса продовжує комплектуватися за рахунок досвідчених гравців.

Центральний захисник Рафаель Варан, який після 30-го червня буде знаходитися в статусі вільного агента, приїхав у місто Комо для того, щоб провести переговори щодо потенційного переходу в однойменний італійський клуб. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний француз проведе переговори з керівництвом Комо та особисто тренером команди Сеском Фабрегасом.

Зазначається, що новачок Серії А вкрай зацікавлений у підписанні контракту з досвідченим Вараном.

Минулого сезону Рафа Варан відіграв за МЮ 32 матчі та забив один гол.