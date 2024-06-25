Італія

Досвідчений форвард посилить команду Сеска Фабрегаса.

Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Роми Андреа Белотті.

Угода з 30-річним італійцем розрахована на два роки.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, сума трансферу становила близько п'яти мільйонів євро плюс бонуси.

Другу половину минулого сезону Белотті провів у складі Фіорентини на правах оренди — на його рахунку 24 матчі та чотири забиті м'ячі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Комо під керівництвом Сеска Фабрегаса вийшов у Серію А, що сталося вперше із кампанії-2002/03.