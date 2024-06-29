Італія

Серйозне підсилення для "Россонері".

Опорний півзахисник Монако та збірної Франції Юссуф Фофана обрав Мілан для продовження кар'єри. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією авторитетного італійського видання, міланський клуб запропонував за 25-річного гравця 25 млн. євро і ця сума наразі повністю влаштовує "Монегасків", але рішення щодо майбутнього Фофана буде ухвалено тільки після закінчення чемпіонату Європи в Німеччині, хоча кардинально скориш за все нічого не зміниться

Зазначається, що французького півзахисника також хотіли придбати клуби англійської Прем'єр-ліги, але він віддав перевагу Мілану.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Юссуф Фофана відіграв за Монако 37 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.