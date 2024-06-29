Серйозне підсилення для "Россонері".
Фофана, getty images
29 червня 2024, 15:53
Опорний півзахисник Монако та збірної Франції Юссуф Фофана обрав Мілан для продовження кар'єри. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією авторитетного італійського видання, міланський клуб запропонував за 25-річного гравця 25 млн. євро і ця сума наразі повністю влаштовує "Монегасків", але рішення щодо майбутнього Фофана буде ухвалено тільки після закінчення чемпіонату Європи в Німеччині, хоча кардинально скориш за все нічого не зміниться
Зазначається, що французького півзахисника також хотіли придбати клуби англійської Прем'єр-ліги, але він віддав перевагу Мілану.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону Юссуф Фофана відіграв за Монако 37 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.