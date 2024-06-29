Італія

Відкриття Євро-2024 може опинитися в Мілані.

Мілан включився в боротьбу за нападника збірної Грузії та амстердамського Аякса Жоржа Мікаутадзе. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, керівництво "Россонері" проявляє серйозний інтерес до 23-річного форварда враховуючи суттєві складнощі в переговорному процесі щодо трансферу Йосуа Зіркзе. Мілан вражений вмінням Мікаутадзе знаходити гольові можливості в зоні завершення.

Як раніше зазначалося, в контракті грузина прописана "клаусула" у розімірі 13 млн. євро. Для "Россонері" вона не повинна стати вагомою перешкодою.

Зазначимо, що наразі Жорж Мікаутадзе є найкращим бомбардиром Євро-2024, що проходить у Німеччині. На його рахунку три забитих м'ячі у трьох зіграних матчах. Також він відзначився однією результативною передачею на континентальній першості.

Мікаутадзе належить Аяксу, але другу половину минулого сезону він провів у французькому Меці на правах оренди, де відіграв 29 матчів, забивши 13 голів та віддавши чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Мікаутадзе може стати гравцем Монако.