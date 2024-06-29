Італія

Ситуація навколо майбутнього зіркового грузина загострюється.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія не прийняв пропозицію президента неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіса щодо продовження контракту до 2029 року із зарплатнею в розмірі п'ять мільйонів євро на рік включно з бонусами. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, пропозиція також передбачала, що заробітна плата 23-річного грузина зростатиме протягом наступних сезонів і у підсумку перевищить сім мільйонів євро ближче до завершення терміну трудової угоди.

Повідомляється, що на поточний момент у Кварацхелії є пропозиція від ПСЖ, за якою він може заробляти 11 млн. євро на рік.

Раніше головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував ситуацію з Хвічею Кварацхелією.