Тренер висловив думку стосовно вінгера.
Антоніо Конте, Getty Images
27 червня 2024, 20:35
Антоніо Конте прокоментував ситуацію з Хвічею Кварацхелією.
"Оточення Кварацхелії? Агент і батько повинні бути агентом і батьком", — цитує тренера Calciomercato Com.
"Є контракт, і він є ключовим гравцем Наполі, президент чітко дав зрозуміти, що він залишається.
Де Лаурентіс сказав мені, що Ді Лоренцо і Кварацхелія залишаються в клубі. Все дуже чітко".
Наполі також впевнений у підписанні Маріо Ермосо.
Цього сезону 23-річний гравець провів 45 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 9 асистів.