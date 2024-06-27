Італія

Тренер висловив думку стосовно вінгера.

Антоніо Конте прокоментував ситуацію з Хвічею Кварацхелією.

"Оточення Кварацхелії? Агент і батько повинні бути агентом і батьком", — цитує тренера Calciomercato Com.

"Є контракт, і він є ключовим гравцем Наполі, президент чітко дав зрозуміти, що він залишається.

Де Лаурентіс сказав мені, що Ді Лоренцо і Кварацхелія залишаються в клубі. Все дуже чітко".

Наполі також впевнений у підписанні Маріо Ермосо.

Цього сезону 23-річний гравець провів 45 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 9 асистів.