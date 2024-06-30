Італія

Контракти футболістів добігли до завершення.

Оскільки сьогодні, 30 червня, настав офіційний останній день сезону-2023/24, то дія контрактів гравців із клубами, які попередньо не були продовжені, автоматично завершується.

У італійського Наполі в цей день добігли свого терміну придатності угоди одразу із шістьма виконавцями.

Ідеться про півзахисників Дієго Демме, Леандера Дендонкера, Хамеда Траоре, Пйотра Зелінські й воротарів П’єрлуїджі Голліні, Губерта Ідасяка.

Німецький 32-річний опорник Демме перейшов до "Партенопеї" з РБ Лейпциг узимку 2020 року за 10,25 млн євро, після чого провів 92 матчі, забив п’ять голів та віддав чотири гольові передачі.

29-річний бельгійський опорник Леандер Дендонкер виступав у Неаполі останні пів року на правах оренди з бірмінгемської Астон Вілли, відігравши три матчі (21 хвилину).

Атакувальний 24-річний півзахисник Хамед Джуніор Траоре з Кот-д’Івуару теж провів у клубі другу половину сезону в оренді з англійського Борнмута, відігравши дев’ять зустрічей (383 хвилини).

30-річний польський центральний півзахисник Пйотр Зелінські виступав за Наполі з 2016 року, коли перейшов із фріульського Удінезе за 16 млн євро, після чого відіграв 364 матчі, забив 51 гол та віддав 46 гольових передач.

22-річний польський воротар Губерт Ідасяк перейшов до юнацької команди Наполі в 2018 році з Погоні в якості вільного агента, і за цей час відіграв лише три матчі, пропустивши 11 голів.

29-річний італійський голкіпер П’єрлуїджі Голліні грав за Наполі останні пів року на правах оренди з Аталанти за 400 тис. євро, провівши 14 матчів, пропустивши 17 голів та чотири рази зігравши "на нуль".