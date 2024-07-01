Італія

36-річний футболіст став вільним агентом.

Півзахисник Хуан Куадрадо залишив Інтер, повідомляється на офіційному сайті клубу.

36-річний колумбієць виступав за "нерадзуррі" з минулого літа після відходу з Ювентуса. У минулому сезоні він провів 12 матчів і зробив 2 асисти.

Більшу частину кар'єри Куадрадо відіграв у Ювентусі, де в 314 матчах забив 26 м'ячів і зробив 65 гольових передач.

Він також має досвід виступів за Фіорентину, Лечче, Удінезе і Челсі.

Раніше повідомлялося, що Інтер хоче придбати Ндоє.