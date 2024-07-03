Італія

Контракт француза з Ювентусом завершився наприкінці минулого місяця.

Напередодні стало відомо про те, що туринський Ювентус зробив фінальну пропозицію центральному півзахиснику Адрієну Рабьо щодо нового контракту.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 29-річний француз остаточно визначиться зі своїм майбутнім та оголосить про своє рішення вже після завершення Євро-2024.

Зазначимо, що поточна угода Рабьо з Ювентусом підійшла до свого завершення наприкінці червня цього року.

У минулому сезоні Адрієн Рабьо провів за туринців 35 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.