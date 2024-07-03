Італія

Фулбек залишив Бетіс на правах вільного агента.

Лівий захисник Хуан Міранда поповнив склад Болоньї, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Раніше 24-річний іспанець представляв Бетіс. На його рахунку 8 голів та 11 асистів за "зелено-білих" у 111 матчах у всіх турнірах. Клуб Ла Ліги вихованець Барселони залишив після того як угода між ними втратила чинність.

За даними transfermarkt, контракт Міранди з Болоньєю розраховано до кінця червня 2027 року з опцією продовження ще на сезон.

Зазначимо, що Хуан потрапив до заявки збірної Іспанії U-23 на Олімпіаду-2024 у Парижі.

"Россоблу" раніше також оголосили про підписання півзахисника Спеції.