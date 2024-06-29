Італія

Гольм став 11 шведським гравцем в історії італійського клубу.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Спеції Емілем Гольмом.

24-річний швед став 11 представником своєї країни в історії італійського клубу. Деталі угоди із футболістом не розкриваються.

Минулого сезону Гольм виступав за Аталанту на правах оренди. На його рахунку 32 матчі, в яких він забив один гол та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, наступного сезону Болонья вперше зіграє в Лізі чемпіонів.