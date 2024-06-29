Гольм став 11 шведським гравцем в історії італійського клубу.
Еміль Гольм, ФК Болонья
29 червня 2024, 09:21
Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Спеції Емілем Гольмом.
24-річний швед став 11 представником своєї країни в історії італійського клубу. Деталі угоди із футболістом не розкриваються.
Минулого сезону Гольм виступав за Аталанту на правах оренди. На його рахунку 32 матчі, в яких він забив один гол та віддав чотири асисти.
Нагадаємо, наступного сезону Болонья вперше зіграє в Лізі чемпіонів.