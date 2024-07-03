Італія

"Б'янконері" не відпустять свого майбутнього гравця на турнір.

Головний тренер збірної Франції U-23 Тьєррі Анрі повідомив, що центральний півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам залишив розташування команди.

Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що ця ситуація напряму пов'язана з майбутнім переходом 23-річного француза до Ювентуса. Туринський клуб не дозволить Тюраму взяти участь в ОІ-2024 у Парижі.

Зараз на рахунку півзахисника 2 матчі за збірну Франції U-23. Колектив Анрі на груповому етапі футбольного турніру Олімпіади зустрінеться з Новою Зеландією, Гвінеєю та США.

Нагадаємо, керманич олімпійської збірної України вже визначився зі списком гравців, які готуватимуться до ОІ-2024 у Парижі.