Вже 7 липня команда вирушить із Києва до Франції.
Руслан Ротань, фото УАФ
03 липня 2024, 16:56
Офіційний сайт УАФ оприлюднив список виконавців, які готуватимуться до участі в Олімпійських іграх-2024 у Парижі в складі збірної України U-23.
Головний тренер команди Руслан Ротань обрав 22 гравців, серед яких зокрема п'ятеро представників Шахтаря і троє — Динамо.
Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Шахтар), Георгій Єрмаков (Олександрія).
Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК), Арсеній Батагов (Зоря), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва — Ворскла), Олександр Мартинюк (Олександрія), Олексій Сич (Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).
Півзахисники: Максим Хлань (Лехія), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Микола Михайленко (всі — Динамо), Артем Шулянський (Олександрія), Владислав Велетень (Колос), Олег Федор (Рух), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (всі — Шахтар).
Нападники: Ігор Краснопір (Рух), Данило Сікан (Шахтар).
Раніше стало відомо, що на збірну України U-23 перед Олімпіадою чекають два товариські матчі.
На ОІ в Парижі колектив Ротаня опинився в групі В. Там йому протистоятимуть Ірак (24 липня), Марокко (27-ме) та Аргентина (30-те).