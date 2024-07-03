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Вже 7 липня команда вирушить із Києва до Франції.

Офіційний сайт УАФ оприлюднив список виконавців, які готуватимуться до участі в Олімпійських іграх-2024 у Парижі в складі збірної України U-23.

Головний тренер команди Руслан Ротань обрав 22 гравців, серед яких зокрема п'ятеро представників Шахтаря і троє — Динамо.

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Шахтар), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК), Арсеній Батагов (Зоря), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва — Ворскла), Олександр Мартинюк (Олександрія), Олексій Сич (Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Максим Хлань (Лехія), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Микола Михайленко (всі — Динамо), Артем Шулянський (Олександрія), Владислав Велетень (Колос), Олег Федор (Рух), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (всі — Шахтар).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух), Данило Сікан (Шахтар).

Раніше стало відомо, що на збірну України U-23 перед Олімпіадою чекають два товариські матчі.

На ОІ в Парижі колектив Ротаня опинився в групі В. Там йому протистоятимуть Ірак (24 липня), Марокко (27-ме) та Аргентина (30-те).