Італія

Сума трансферу футболіста залишається невідомою.

Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло найближчим часом стане гравцем Аталанти, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 25-річного італійця, а сума переходу залишається невідомою.

Також наголошується, що найближчим часом Ніколо пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт із "бергамасками".

Минулий сезон Дзаніоло провів в Астон Віллі на правах оренди, де відіграв 25 матчів та забив два м'ячі.