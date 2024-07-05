Новий сезон у Серії А стартує 18 серпня та завершиться 25 травня.
Дженоа - Інтер, Getty Images
05 липня 2024, 10:22
Серія А представила календар на майбутній сезон чемпіонату Італії.
Новий сезон в італійській Серії А стартує 18 серпня та завершиться 25 травня.
У стартовому турі чинний чемпіон Інтер зіграє в гостях проти Дженоа, в якій виступає українець Руслан Маліновський.
Що стосується новачків еліти, то Комо, Парма та Венеція зіграють проти Ювентуса, Фіорентини та Лаціо відповідно.
1 тур Серії А в сезоні-2024/25:
Болонья — Удінезе
Кальярі — Рома
Емполі — Монца
Дженоа — Інтер
Верона — Наполі
Ювентус — Комо
Лаціо — Венеція
Лечче — Аталанта
Мілан — Торіно
Парма — Фіорентина