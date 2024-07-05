Італія

Новий сезон у Серії А стартує 18 серпня та завершиться 25 травня.

Серія А представила календар на майбутній сезон чемпіонату Італії.

Новий сезон в італійській Серії А стартує 18 серпня та завершиться 25 травня.

У стартовому турі чинний чемпіон Інтер зіграє в гостях проти Дженоа, в якій виступає українець Руслан Маліновський.

Що стосується новачків еліти, то Комо, Парма та Венеція зіграють проти Ювентуса, Фіорентини та Лаціо відповідно.

1 тур Серії А в сезоні-2024/25:

Болонья — Удінезе

Кальярі — Рома

Емполі — Монца

Дженоа — Інтер

Верона — Наполі

Ювентус — Комо

Лаціо — Венеція

Лечче — Аталанта

Мілан — Торіно

Парма — Фіорентина