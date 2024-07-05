Італія

Давіде Нікола пропрацював в Емполі всього півсезону, а тепер він очолюватиме Кальярі.

Після того, як Клаудіо Раньєрі вирішив завершити свою тренерську кар'єру, керівництво Кальярі було вимушено розпочати пошуки нового головного тренера для своєї першої команди.

Так, як повідомляє офіційний сайт клубу Серії А, новим керманичем Кальярі було призначено Давіде Ніколу, який у другій половині минулого сезону працював на чолі Емполі, з яким зумів зберегти прописку у найвищому дивізіоні.

Нікола підписав із Кальярі контракт, який буде розраховано до літа 2026 року.

Окрім цього, в угоді італійського фахівця передбачена можливість продовжити співпрацю ще додатково на один сезон.