Італія

Бразилець уклав довгостроковий контракт.

Ювентус оголосив про підписання опорника Астон Вілли Дугласа Луїса.

Футболіст підписав 5-річний контракт — до 30 червня 2029 року. Сума трансферу склала 50 млн євро, які будуть виплачені протягом чотирьох фінансових років, додаткові витрати склали 1,5 млн євро.

Раніше стало відомо, що бірмінгемці отримають за Луїса 22 млн євро, ще 8 млн передбачені як бонуси. Також до операції будуть включені два гравці туринців – півзахисники Сем Айлінг та Енцо Барренечеа.

У сезоні-2023/24 Дуглас Луїс узяв участь у 53 матчах Астон Вілли в усіх турнірах, відзначившись 10 голами і 10 асистами.