Італія

Іспанець все ж таки повернеться до Італії?

Італійський Мілан в пошуках нового основаного нападника команди звернув свою увагу на форварда збірної Іспанії та мадридського Атлетіко Альваро Морату. Про це повідомляє Sky Sports Italia.

За інформацією джерела, у контракті 31-річного іспанця з "Матрацниками" прописана "клаусула" в 13 мільйонів євро, яка повністю влаштовує керівництво "Россонері". Також зазначається, що між Моратою та Міланом вже існує принципова домовленість.

Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Минулого сезону Альваро Мората відіграв за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.