Іспанія

У форварда були пропозиції з Саудівської Аравії.

Альваро Мората не покине Атлетіко.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, форвард повідомив Атлетіко і головного тренера Дієго Сімеоне про своє рішення залишитися в клубі на наступний сезон.

При цьому, Мората отримав пропозиції від кількох клубів із Саудівської Аравії, зокрема Аль-Кадісії.

Контракт Морати з Атлетіко закінчується у 2026 році.

У минулому сезоні форвард відзначився 15 голами і 3 асистами в 32 матчах за мадридський клуб у Ла Лізі.