У форварда були пропозиції з Саудівської Аравії.
АЛЬВАРО МОРАТА, GETTY IMAGES
02 липня 2024, 15:56
Альваро Мората не покине Атлетіко.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, форвард повідомив Атлетіко і головного тренера Дієго Сімеоне про своє рішення залишитися в клубі на наступний сезон.
При цьому, Мората отримав пропозиції від кількох клубів із Саудівської Аравії, зокрема Аль-Кадісії.
Контракт Морати з Атлетіко закінчується у 2026 році.
У минулому сезоні форвард відзначився 15 голами і 3 асистами в 32 матчах за мадридський клуб у Ла Лізі.