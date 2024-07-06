Італія

Саудівський клуб готовий заплатити 130 мільйонів євро за гравця.

Клуби АПЛ не хочуть платити за Віктора Осімгена стільки, скільки хоче Наполі.

Sport Mediaset стверджує, що ні Челсі, ні Арсенал, ні Манчестер Юнайтед не збираються викуповувати форварда за 130 млн євро (відступні) і не готові запропонувати навіть 100 млн.

"Каноніри" намагалися придбати нігерійця за 70 млн євро, але на це не погодилися вже неаполітанці. Також Наполі не цікавить обмін футболістами.

Придбати Осімгена за 130 млн євро хоче Аль-Хілаль. Також клуб із Саудівської Аравії готовий платити гравцеві велику зарплату. Однак нападник ще сподівається потрапити в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ працює над придбанням Осімгена.