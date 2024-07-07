Італія

Німець міг би допомогти "россоблу" в Лізі чемпіонів своїм досвідом.

Центральний захисник Матс Гуммельс зацікавив Болонью, передає сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Зараз 35-річний німець перебуває в статусі вільного агента. Його контракт із Боруссією (Дортмунд) втратив чинність майже тиждень тому, 1 липня.

Щодо переходу з Гуммельсом уже контактувала Болонья. Захисник може розглянути можливість отримати новий досвід у Серії А, а також допомогти "россоблу" в Лізі чемпіонів.

У сезоні-2023/24 Матс узяв участь у 40 матчах Боруссії в усіх турнірах, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Раніше повідомлялося, що підписати Гуммельса також хоче Рома.