Італія

Французький центрбек може приєднатися до новачка Серії А.

Центральний захисник Рафаель Варан, який залишив Манчестер Юнайтед на правах вільного агента наприкінці минулого сезону, може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Комо, головним тренером якого є Сеск Фабрегас, впевнений у тому, що отримає "зелене світло" від 31-річного француза.

Зазначається, що пропозиція Комо для Варана на його сім'ї залишається в силі.

У минулому сезоні Рафаель Варан провів за Манчестер Юнайтед 32 матчі, в яких він забив один гол та заробив дві жовті картки.