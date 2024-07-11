Італія

Офіційно деталі переходу 24-річного француза не розкриваються.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Ренна Енцо Жеремі Ле Фе.

Деталі угоди з 24-річним французом не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 23 мільйонів євро.

Минулого сезону вихованець Лор'яна провів за Ренн 35 матчів, у яких віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рома контактувала з К’єзою з приводу трансферу.