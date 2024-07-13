Італія

Мати футболіста перебувала на території домоволодіння під час удару.

Півзахисник Аталанти, який провів минулий сезон в Емполі на правах оренди, на своїй сторінці в Instagram розповів, що російські окупаційні війська влучили ракетою в будинок його батьків.

Український гравець зазначив, що на момент удару в будинку перебувала його мати, але їй, на щастя, вдалося уникнути поранень.



"Сьогодні ракета пі****в потрапила в будинок де я жив все життя, це був будинок моїх батьків, більше будинку немає! Стресс і страх який я пережив не передати словами тому, що там була Мама, слава богу з нею все добре! Але с**а ми за це вам відповімо!Якщо ви хочете допомогти нашим військовим,щоб вони роз’***ли їх!!!Збір на Херсонський напрямок ! всі рахунки в сторіс", — написав 28-річний футболіст.

Нагадаємо, військовим на Лиманському напрямку фронту терміново потрібен пікап для виконання бойових завдань. Долучитися до збору можна за посиланням.