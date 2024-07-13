Італія

31-річний футболіст може продовжити кар'єру на Сан-Сіро.

Мілан сподівається підписати Альваро Морату наступного тижня.

Італійський клуб уже погодив із нападником Атлетіко контракт на 4 роки із зарплатою 5 мільйонів євро за сезон і готовий активувати пункт про відступні в розмірі 15 мільйонів євро, повідомляє AS.

"Россонері" сподіваються отримати остаточну згоду на трансфер у вівторок, після завершення Євро-2024.

Зазначається, що міланці також розглядають можливість підписання Теммі Абрагама — за нього Рома просить 20 мільйонів євро. В угоду може бути включений Лука Йович, однак пріоритетним варіантом для Мілана є саме трансфер Морати.

У сезоні-2023/24 Альваро забив 21 гол і віддав 5 результативних передач у 48 матчах за клуб із Мадрида. У 6 іграх Євро-2024 іспанець забив 1 гол і зробив 1 асист у 6 матчах.