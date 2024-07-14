Італія

Новачок Інтера прокоментував свій трансфер.

Міланський Інтер напередодні офіційно оголосив про перехід у якості вільного агента вже колишнього нападника португальського Порту іранця Мехді Таремі.

Після підписання офіційних документів, новачок "змій" прокоментував свій вибір на користь "нерадзуррі".

"Я дуже щасливий. Для мене це здійснення мрії. Повинен сказати, що це найпрекрасніший момент у моєму житті.

Як нападник, я повинен забивати голи і віддавати гольові передачі. Я повинен допомагати команді вигравати ігри, що є найважливішим.

Я обіцяю, що зроблю для вболівальників усе можливе, і що ми всі потім відсвяткуємо перемоги разом.

Я вважаю Серію А однією з найпрестижніших ліг у світі. Я буду робити все можливе, як я завжди робив до сьогоднішнього дня. Я хочу викластись на повну тут, у Інтері.

Я знав про те, що стану першим іранцем у історії цього клубу, і тому дуже цим пишаюсь. Я робив усе можливе, щоб бути тут сьогодні, і врешті-решт мені це вдалось.

Інтер — великий клуб, і ми хочемо вигравати якомога більше матчів, ми повинні зосередитись на цій меті і зробити все можливе для її досягнення.

Перемога — це те, що досягається за допомогою всіх: персоналу, гравців і всього клубу. Крок за кроком — до кінцевої мети", — заявив іранський виконавець.

За плечима Таремі залишились 182 матчі, 91 гол та 56 гольових передач за Порту.