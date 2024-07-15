Італія

Чемпіон Європи посилить склад "Россонері".

Новоспечений чемпіона Європи у складі збірної Іспанії Альваро Мората найближчим часом стане гравцем італійського Мілана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу готове виплатити відступні в контракті 31-річного іспанця мадридському Атлетіко, які становлять 13 млн. євро.

Зазначається, що сам футболіст вже погодився на умови чотирирічного контракту з "Россонері". Всі формальності та медобстеження Морати будуть закінчені протягом цього тижня.

Минулого сезону Альваро Мората відіграв за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.