Чемпіон Європи посилить склад "Россонері".
Мората, getty images
15 липня 2024, 18:20
Новоспечений чемпіона Європи у складі збірної Іспанії Альваро Мората найближчим часом стане гравцем італійського Мілана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво італійського клубу готове виплатити відступні в контракті 31-річного іспанця мадридському Атлетіко, які становлять 13 млн. євро.
Зазначається, що сам футболіст вже погодився на умови чотирирічного контракту з "Россонері". Всі формальності та медобстеження Морати будуть закінчені протягом цього тижня.
Минулого сезону Альваро Мората відіграв за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.