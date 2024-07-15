Італія

Форвард Іспанії та Атлетіко прокоментував трансферні чутки.

Збірна Іспанії напередодні у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 перемогла Англію.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Однак чи не першим запитанням від журналістів до нападника "Фурії Рохи" Альваро Морати під час інтерв’ю після гри було визначення подальшої клубної долі гравця на тлі чуток про трансфер із мадридського Атлетіко до італійського Мілана.

"Перехід до Мілана? Дайте спочатку відсвяткувати перемогу. Зараз настав час розважатись, а потім я йду у відпустку.

Чи буде далі в моїй кар’єрі Італія? Ще побачимо", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем усього Євро-2024.