Італія

Іспанець практично в Мілані.

Новоспечений чемпіон Європи Альваро Мората висловився про свій перехід із мадридського Атлетіко в італійський Мілан. Цитує іспанця Sky Sports.

"Я з нетерпінням чекаю початку сезону. Зараз я вирушаю у відпустку, тому що мені потрібно бути зі своєю сім'єю, яка мені дуже допомогла, в іншому випадку я б розпочав вже завтра. Перейти в Мілан мене переконала впевненість Златана (Ібрагімовича), команди та головного тренера

Я повертаюся додому. В Італії ставилися до мене з неймовірною повагою, і мені кортить поїхати у відпустку саме в цю країну, потім розпочати тренування з командою та повернутися на поля Серії А

Я почув від Златана хороші слова. Я також знаю, що у мене попереду найкращі роки в кар'єрі, і я хочу перейти в такий великий клуб, як Мілан", — сказав Мората.

Раніше повідомлялося, що Мората перейде в Мілан за 13 млн. євро.