Італія

23-річний футболіст підписав контракт на п'ять років.

Захисник Верони Хуан Кабаль став гравцем туринського Ювентуса. Про поповнення складу повідомляє прес-служба "бьянконері". Кабалю 23 роки, сторони підписали довгостроковий контракт на п'ять найближчих років.

Оцінка угоди згідно з порталом Transfermarkt - 12,8 млн євро.

Новачок Юве є вихованцем колумбійського Атлетіко Насьональ. До Європи він перебрався 2022 року і поки що після переїзду за океан ніде, крім Верони, не грав.

Раніше Ювентус попрощався з Адрієном Рабьо, який залишив клуб, француз провів у Турині п'ять останніх років кар'єри.