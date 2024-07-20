Італія

На півдні Європи півзахисник виявився менш успішним, аніж в Україні.

Бразильський Центральний півзахисник Маркос Антоніо свого часу влітку 2019 року коштував донецькому Шахтарю 3,5 млн євро під час трансферу з португальського Ешторіла.

Однак через початок повномасштабного вторгнення 24-річний виконавець тоді вирішив залишити Україну, а "гірники" в підсумку заробили на його продаже 7,5 млн євро + можливий бонус у 2 млн євро під час його продажу римському Лаціо.

Проте заграти ні в Римі, ані потім у оренді в складі грецького ПАОКа футболісту так і не вдалось.

У підсумку, уже цього літа "орли" готові відпустити Антоніо, а єдиними реальними претендентами на нього є два бразильські клуби — Сан-Паулу та Фламенгу.

При чому перші останнім часом помітно вирвались уперед у перегонах із пропозицією в 5 млн євро.

За минулий сезон Маркос провів 17 матчів (679 хвилин) у грецькому клубі та забив три голи.