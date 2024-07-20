Італія

Півзахисник хоче залишити клуб, але просто так його не відпустять.

Нідерландський атакувальний півзахисник бергамаської Аталанти Тен Копмейнерс шокував клуб наприкінці минулого сезону, коли оголосив про бажання спробувати свої сили в більш статусному колективі.

Однак через травму 26-річний виконавець потім не поїхав на чемпіонат Європи-2024 в складі своєї національної команди, тож бажання "оробічі" заробити на його трансфері 60 млн євро наразі виглядає примарним.

Актуальний статус футболіста в клубі в останньому інтерв’ю прокоментував головний тренер бергамасків Джан П’єро Гасперіні.

"Ми ніколи не говорили з ним про інші команди, ані в кінці чемпіонату, ані після його повернення до тренувань.

Шкода, що невелика травма, яку він отримав перед чемпіонатом Європи, не дозволила йому відповісти на виклик до збірної Нідерландів. Тен дуже відповідально готував себе до цього літа, тому зараз добре тренується і грає. Як завжди, він дуже залучений у тренувальний процес.

Він є фундаментальним гравцем Аталанти, і тому його трансфер не передбачався клубом", — заявив італійський фахівець.

Копмейнерс у минулому сезоні провів 51 матч, забив 15 голів та віддав сім гольових передач.