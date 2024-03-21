Італія

Півзахисник вирішив, що настав час іти на підвищення.

Нідерландський атакувальний півзахисник бергамаської Аталанти Тен Копмейнерс свого часу коштував "Богині" чималих коштів — 14 млн євро, які було перераховано за його трансфер на рахунки АЗ Алкмар улітку 2021 року.

Після цього гравець успішно адаптувався в складній системі Джан П’єро Гасперіні та став провідним виконавцем у колективі.

Однак уже зараз 26-річний футболіст вважає, що для нього настав час іти на підвищення, про що одразу повідомив керівництво клубу.

"Я сказав власникам Аталанти, що хочу піти влітку цього року.

Минулого сезону був конкретний інтерес із боку Наполі, але клуби не дійшли згоди.

Сподіваюсь, цього року теж будуть варіанти для розгляду. Я й моя дівчина насолоджуємось Італією, але я б перетерпів дощ заради деяких клубів в Англії.

Я б збрехав, якби сказав, що у мене немає цікавих пропозицій від Ювентуса та клубів АПЛ. Я теж читаю всі ці новини в пресі.

Я чудово провів час в Аталанті, і я сподіваюся, що тепер вони отримають велику суму компенсації", — заявив нідерландський виконавець.

Зауважимо, що англійський Манчестер Юнайтед уже долучився до перегонів за Копмейнерсом.

У цьому сезоні на рахунку Тена 12 голів та чотири гольові передачі в 34 матчах.