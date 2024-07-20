Італія

Поки що, на правах оренди.

Італійський центральний захисник Маттіа Віті в своїй професійній кар’єрі не наслідував приклад інших представників власної країни, та доволі швидко залишив розташування рідного Емполі заради виступів у французький Ніцці.

Однак цей крок 22-річного виконавця себе не виправдав, тому вже в минулій кампанії він знову повернувся до рідної Італії в якості орендованого за 510 тис. євро Сассуоло футболіста.

Зрештою, цей досвід був лише передумовою до повноцінного повернення гравця на батьківщину, але вже в ролі гравця Емполі.

Знову, на правах річної оренди, але вже з правом викупу, про що "сині" договорились із Ніццою напередодні.

"Орлики" в 2022 році заплатили за трансфер Віті 13 млн євро, а скільки він обійдеться Емполі цього разу — наразі невідомо.

У минулому сезоні Маттіа відіграв 18 матчів та забив один гол.