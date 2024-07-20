Форвард залишиться на Джузеппе Меацца.
ЛАУТАРО МАРТІНЕС, GETTY IMAGES
20 липня 2024, 21:58
Аргентинський нападник Інтера Лаутаро Мартінес підписав новий трудовий договір із міланським клубом.
Про це розповів президент італійського гранда.
"Лаутаро Мартінес підписав новий контракт, усе зафіксовано. Офіційне оголошення буде найближчими тижнями", — цитує Джузеппе Маротту Sky Sports.
Уточнюється, що контракт Мартінеса з Інтером розрахований до червня 2029 року.
Заробітна плата форварда складе дев'ять мільйонів євро на рік без урахування бонусних виплат.
Нагадаємо, що в першому турі нового сезону чемпіонату Італії Інтер зустрінеться в гостях із Дженоа. Поєдинок відбудеться 17 серпня.