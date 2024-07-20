Аргентинський нападник Інтера Лаутаро Мартінес підписав новий трудовий договір із міланським клубом. 
Про це розповів президент італійського гранда. 

"Лаутаро Мартінес підписав новий контракт, усе зафіксовано. Офіційне оголошення буде найближчими тижнями", — цитує Джузеппе Маротту Sky Sports

Уточнюється, що контракт Мартінеса з Інтером розрахований до червня 2029 року. 

Заробітна плата форварда складе дев'ять мільйонів євро на рік без урахування бонусних виплат. 

Нагадаємо, що в першому турі нового сезону чемпіонату Італії Інтер зустрінеться в гостях із Дженоа. Поєдинок відбудеться 17 серпня. 