Італія

Форвард залишиться на Джузеппе Меацца.

Аргентинський нападник Інтера Лаутаро Мартінес підписав новий трудовий договір із міланським клубом.

Про це розповів президент італійського гранда.

"Лаутаро Мартінес підписав новий контракт, усе зафіксовано. Офіційне оголошення буде найближчими тижнями", — цитує Джузеппе Маротту Sky Sports.

Уточнюється, що контракт Мартінеса з Інтером розрахований до червня 2029 року.

Заробітна плата форварда складе дев'ять мільйонів євро на рік без урахування бонусних виплат.

Нагадаємо, що в першому турі нового сезону чемпіонату Італії Інтер зустрінеться в гостях із Дженоа. Поєдинок відбудеться 17 серпня.