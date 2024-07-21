Італія

Австрійці несподівано поступились позиціями в перемовинах.

Оскільки національна збірна Сербії завершила свої виступи на чемпіонаті Європи-2024 вже після групової стадії, її гравці мали можливість або раніше за інших учасників турніру піти у відпустку, або раніше розпочати роботу над пошуком нового клубу на наступний сезон.

Останнім, наприклад, вирішив зайнятись центральний захисник австрійського Зальцбурга Страхиня Павлович.

23-річним виконавцем зацікавився італійський Мілан, і вже за кілька днів після появи перших чуток сторони досягли домовленості щодо майбутнього контракту.

Залишалось відкритим питання виключно щодо вартості цього трансферу — "червоні бики" на початку перемовин хотіли отримати 25-30 млн євро.

Однак наразі все йде до того, що цей перехід обійдеться "россонері" значно дешевше — 18 млн євро.

При цьому зарплатня гравця становитиме скромні 750 тис. євро на рік із перспективою підвищення до 1,5 млн євро на рік, у разі вдалих виступів.

За минулий сезон Павлович провів 37 матчів, забив чотири голи та віддав три гольових передачі.