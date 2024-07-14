Молодий серб цікавий гранду європейського футболу.
СТАХИНЯ ПАВЛОВИЧ, РБ ЗАЛЬЦБУРГ
14 липня 2024, 22:55
Центральний захисник Зальцбурга Страхиня Павлович погодився перейти в Мілан, повідомляє Ніколо Скіра.
Захисник готовий підписати контракт на п'ять років. Зарплата – 1,8 млн євро на рік.
Тепер Мілан намагається домовитися із Зальцбургом, який хоче отримати за 23-річного серба від 25 до 30 млн євро.
Минулого сезону Павлович зіграв 26 матчів у чемпіонаті Австрії, забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі.
Раніше Павлович грав за Монако.