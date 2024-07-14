Італія

Молодий серб цікавий гранду європейського футболу.

Центральний захисник Зальцбурга Страхиня Павлович погодився перейти в Мілан, повідомляє Ніколо Скіра.

Захисник готовий підписати контракт на п'ять років. Зарплата – 1,8 млн євро на рік.

Тепер Мілан намагається домовитися із Зальцбургом, який хоче отримати за 23-річного серба від 25 до 30 млн євро.

Минулого сезону Павлович зіграв 26 матчів у чемпіонаті Австрії, забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі.

Раніше Павлович грав за Монако.