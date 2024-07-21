Італія

Італієць хоче атакувати.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте розповів, який футбол хоче бачити від своєї команди. Його слова наводить Football Italia.

"Ми повинні краще володіти м'ячем, але я дуже задоволений агресією та високою лінією пресингу. Чим далі ми будемо просуватися, то більше хлопці зрозуміють, що потрібно. Важливо привносити в матчі більшу інтенсивність. Я не хочу команду, яка тільки захищається та чекає спортивної смерті", — сказав Конте.

Раніше повідомлялося, що Миколенко потрапив у сферу інтересів Наполі.