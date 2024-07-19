Англія

Українця хоче бачити один із топових тренерів Європи.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлений Наполі, де захисника особисто хоче бачити новий головний тренер "неаполітанців" Антоніо Конте.

Проте зазначається, що керівництво "ірисок" не хоче розлучатися з українцем, оскільки розраховує на нього у наступному сезоні.

Минулого сезону Миколенко провів 34 матчі, в яких забив два м'ячі.

Раніше була інформація, що Віталій не зміг поїхати з Евертоном на передсезонні збори до Дубліна.