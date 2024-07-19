Українця хоче бачити один із топових тренерів Європи.
Віталій Миколенко, Getty Images
19 липня 2024, 08:22
Український захисник Евертона Віталій Миколенко може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлений Наполі, де захисника особисто хоче бачити новий головний тренер "неаполітанців" Антоніо Конте.
Проте зазначається, що керівництво "ірисок" не хоче розлучатися з українцем, оскільки розраховує на нього у наступному сезоні.
Минулого сезону Миколенко провів 34 матчі, в яких забив два м'ячі.
Раніше була інформація, що Віталій не зміг поїхати з Евертоном на передсезонні збори до Дубліна.