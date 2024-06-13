Федеріко К'єза може відправитися до іншого клубу — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 

Його майбутнє буде вирішено після Євро-2024, план зрозумілий як для Ювентуса, так і для представників гравця.

Наразі Ювентус залишається відкритим для пропозицій щодо продажу К'єзи, але гравець оцінить усі свої варіанти після чемпіонату Європи. 

Цього сезону 26-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 10 голів і віддав 3 асисти. 