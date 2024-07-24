Італія

Італійці ще й трохи зароблять на продажу футболіста.

Данський центральний захисник Лео Естігор улітку 2022 року долучився до складу італійського Наполі з англійського Брайтона за 5,5 млн євро.

Однак стрімкого розвитку кар’єра 24-річного виконавця від того точно не отримала.

За цей час футболіст провів за "Партенопеї" 43 матчі та забив три голи, проте після приходу Антоіно Конте на посаду головного тренера майбутнє Естігора в Неаполі перебуває під великим питанням.

Ситуацією намагається скористатись французький Ренн, який запропонував 7 млн євро за гравця та дуже стрімко просувається в перемовинах.

Очікується, що найближчим часом клуби мають дійти згоди, а футболіст отримає новий контракт до 2028 року.