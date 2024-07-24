Італія

Гравець наразі тренується індивідуально.

Чилійський нападник Алексіс Санчес цього літа завершив виступи за міланський Інтер і опинився на ринку вільних агентів.

У віці 35 років навіть із таким досвідом, який має цей виконавець, що встиг пограти зокрема за каталонську Барселону, лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед та французький Марсель, доволі складно знайти собі місце в провідних чемпіонатах.

Пропозицій у Санчеса при цьому достатньо, але всі вони не відповідають його власним вимогам щодо рівня ліги.

Натомість є тільки фріульський Удінізе, для якого Алексіс — місцева легенда з 112 матчами, 21 голом та 20 гольовими передачами за плечима, який запропонував футболісту продовжити виступи в італійській Серії A.

Наразі перемовини тривають довкола контракту на два роки.

За минулий сезон у Інтері чилієць провів 33 гри, забив чотири м’ячі та віддав п’ять гольових передач.