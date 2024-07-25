Італія

"Фіалки" працюють на трансферному ринку.

Італійська Фіорентина зв'язалася з лондонським Челсі з приводу можливого трансферу півзахисника Чезаре Казадеї. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що найближчим часом буде ухвалено рішення про можливі переговори. Скориш за все керівництво "синіх" буде не проти віддати свого молодого гравця в річну оренду.

Чинний контракт 21-річного італійця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Минулого сезону Чезаре Казадеї відіграв за Челсі 11 матчів (71 хвилину). Першу половину сезону він виступав на правах оренди за Лестер (25 матчів, три голи та дві результативні передачі).