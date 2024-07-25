Італія

Наставник прокоментував ситуацію з вінгером.

Новий наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта прокоментував чутки про те, що Федеріко К'єза може покинути клуб.

За його словами, зараз К'єза є гравцем Ювентуса, але що буде в майбутньому, він, Мотта, передбачити не в силах.

"Зараз К'єза з нами, він — частина Ювентуса, а потім подивимося", — цитує слова Мотти Juvenews.eu.

Федеріко К'єза виступає за туринський Ювентус із 2020 року, раніше він захищав кольори іншого італійського клубу — Фіорентини.

З 2018 року його залучають для виступів у збірну Італії, у складі якої він став чемпіоном Європи 2021 року.