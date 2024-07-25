Наставник прокоментував ситуацію з вінгером.
ФЕДЕРІКО К'ЄЗА, GETTY IMAGES
25 липня 2024, 19:55
Новий наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта прокоментував чутки про те, що Федеріко К'єза може покинути клуб.
За його словами, зараз К'єза є гравцем Ювентуса, але що буде в майбутньому, він, Мотта, передбачити не в силах.
"Зараз К'єза з нами, він — частина Ювентуса, а потім подивимося", — цитує слова Мотти Juvenews.eu.
Федеріко К'єза виступає за туринський Ювентус із 2020 року, раніше він захищав кольори іншого італійського клубу — Фіорентини.
З 2018 року його залучають для виступів у збірну Італії, у складі якої він став чемпіоном Європи 2021 року.